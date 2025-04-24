الداخلية تكشف ملابسات فيديو صفع شاب لسيدة داخل مطعم شهير

كتب- أحمد عادل:



كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن قيام شاب يصفع سيدة على وجهها فجأة داخل مطعم شهير.

وبالفحص تبين تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا سيدة يفيد بتضررها من زميلها بالعمل، وقيامه بصفعها على وجهها بسبب خلافات قديمة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب المتهم، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحرر المحضر اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.