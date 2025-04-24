إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو صفع شاب لسيدة داخل مطعم شهير

10:43 ص الخميس 24 أبريل 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:


كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن قيام شاب يصفع سيدة على وجهها فجأة داخل مطعم شهير.

وبالفحص تبين تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا سيدة يفيد بتضررها من زميلها بالعمل، وقيامه بصفعها على وجهها بسبب خلافات قديمة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب المتهم، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحرر المحضر اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطعم شاب خلافات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من الإنترنت والموبايل البنكي.. إقبال على شراء الشهادات مرتفعة العائد 27% و30% قبل وقفها ببنكي الأهلي ومصر