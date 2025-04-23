وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات القوات المسلحة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء

كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وجاء نصها:

"يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

إننا، إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، نستلهم منها المعاني السامية التي جسدتها بطولات رجال قواتنا المسلحة الباسلة في ساحات الشرف والكرامة، حين قدّموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء حتى تحقق النصر لوطننا المفدى.

واليوم، تبقى الثوابت والعزائم أكثر صلابة من أي وقت مضى، ويلتف الشعب المصري العظيم صفًا واحدًا خلف قيادتكم الحكيمة، كحصن منيع تندحر أمامه أطماع ومخططات الشر مهما تعاظمت.

حفظ الله مصر من كل سوء، لتبقى أبد الدهر قبلة للدفاع عن الحق، يحدوها الأمن والاستقرار.

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.وكل عام وسيادتكم بخير."

تهنئة لوزير الدفاع

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قال فيها:

"يسعدني وهيئة الشرطة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم، ولأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بخالص التهاني وصادق الأمنيات.

وتأتي ذكرى الخامس والعشرين من أبريل في كل عام، لتجدد تقديرنا لعطاء الأبطال من رجال القوات المسلحة الباسلة، الذين قدّموا ولا يزالون، أرواحهم فداءً للوطن، وسطروا بتضحياتهم تاريخًا مضيئًا في سجل العسكرية المصرية، يظل شاهدًا على شرف البطولة ومعاني الصمود.

وكل عام وأنتم بخير."



تهنئة لرئيس الأركان

كذلك بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها:

"بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، يسعدني وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم، وللقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، وزملائهم في مهام حفظ السلام، عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات.

إن احتفال مصر بهذه الذكرى الوطنية العزيزة يدعونا لاسترجاع بطولات خالدة رسّخت عبر التاريخ جوهر الشعب المصري العظيم، في اصطفافه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية، حفاظًا على حقوقه ومكتسباته.

ونتوجه إلى المولى عز وجل بأن تظل قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا لهذا الوطن.

وكل عام وأنتم بخير."