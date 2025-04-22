"انهيار وإنكار".. تفاصيل التحقيق مع سارة خليفة في اتهامها بالإتجار بالمواد المخدرة

كتب- أحمد عادل:

دخلت المنتجة سارة خليفة في حالة انهيار تام خلال ثاني أيام التحقيق معها لاتهامها وآخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

انهيار سارة خليفة استدعى عرضها على طبيب للاطمئنان على حالتها الصحية، لكن الأمر لم يستدعي نقلها إلى المستشفى

وخلال التحقيقات، قالت المنتجة "سارة خليفة" إنه تم القبض عليها من داخل مسكنها من قبل الأجهزة الأمنية، وأنكرت المتهمة تهمة اشتراكها مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

كما أنكرت حيازتها لأي من المواد المضبوطة، ونفت علاقتها بباقي المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقعت تشكيلًا عصابيًا من أكبر التشكيلات في تجارة جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وكانت المفاجأة اتهام المنتجة "سارة خليفة" بالتورط مع عناصر التشكيل في الإتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الصناعي بلغت 200 كيلوجرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذلك (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.