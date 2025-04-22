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أول بيان من الداخلية بشأن واقعة شروع موظف في قتل جاره دهسًا في حلوان

04:26 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد المواطنين عمدًا بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود الوزارة لكشف ملابسات الواقعة، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، بين طرفين:

الطرف الأول: أحد الأشخاص (مصاب بعدة كدمات وجروح وكسور متفرقة بالجسم – تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج)، والطرف الثاني: قائد السيارة المشار إليها (مصاب بكدمة بالوجه) – مقيمان بدائرة القسم.

وتبين أن هناك خلافات سابقة بين الطرفين حول الجيرة، وأثناء قيام قائد السيارة بمعاتبة الطرف الأول، قام الأخير بالتعدي عليه بالضرب، ما دفعه إلى استقلال سيارته بالاصطدام به عمدًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه قائد السيارة والمركبة.

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وزارة الداخلية موظف جريمة قتل حلوان
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