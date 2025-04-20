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حالتا اختناق في حريق منزل بالقناطر

06:43 م الأحد 20 أبريل 2025

حريق منزل

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بحالة اختناق في حريق منزل بالقناطر الخيرية، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام المسجد الكبير.

انتقلت فرق الإنقاذ البري مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين بالفحص اشتعال منزل مكون من طابق واحد بندخل البلد، مما أسفر عن حالتي اختناق.

أخمد رجال الإطفاء مصدر النيران ونقلوا المصابين إلى المستشفى للعلاج وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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