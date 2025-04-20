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إصابة 13 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

12:30 م الأحد 20 أبريل 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب- علاء عمران:

أُصيب 13 شخصًا صباح اليوم، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب الميكروباص، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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انقلاب ميكروباص الطريق الأوسطي اصابة اشخاص
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