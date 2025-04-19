"السبب كلب".. تقاصيل شروع موظف بالمعاش في قتل جاره دهسًا في حلوان

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي عمر نبوي، محامي المجني عليه في واقعة دهس موظف بالمعاش لجاره عمدًا في مدينة الأبطال بحلوان، عن تفاصيل جديدة في الحادث.

وقال "نبوي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الواقعة بدأت بخلاف بسيط بين الجيران بسبب اعتراض المتهم على تواجد "كلب" المجني عليه في العقار، تطور إلى مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم قبل صلاة الجمعة، وانصرف كل منهما لأداء الصلاة.

وأضاف أنه عقب انتهاء الصلاة، وأثناء سير المجني عليه في الشارع، قام المتهم بدهسه عمدًا بسيارته في محاولة للشروع في قتله.

وأوضح المحامي أن المجني عليه يرقد حاليًا في المستشفى في حالة خطيرة، وقد خضع لعدة عمليات جراحية، ويعاني من كسور متفرقة من بينها كسر في الحوض، بالإضافة إلى نزيف داخلي.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث دهس متعمد في مدينة الأبطال ووجود مصاب في حالة حرجة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يُدعى "محمد ع."، موظف بالمعاش، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات سابقة مع المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة بحلوان التحقيقات في الواقعة.