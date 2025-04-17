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بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضبط 36 كيلو حشيش في شمال سيناء

02:45 م الخميس 17 أبريل 2025

مخدر الحشيش - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بشمال سيناء، كانا يحاولان جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش للإتجار بها، بلغت قيمتها نحو 4 مليون جنيه.

وجاءت هذه الجهود في إطار التصدي المستمر لجرائم المخدرات، حيث تمكّن رجال الشرطة من القبض على المتهمين بعد التأكد من معلومات تفيد بتورطهما في جلب المواد المخدرة.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط أكثر من 36 كيلو جرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى سيارتين والأدوات المستخدمة في عملية التوزيع.

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حشيش شمال سيناء وزارة الداخلية
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