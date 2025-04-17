من القاهرة إلى السويس.. سقوط 3 مهربين بشحنة "مخدرات" قيمتها 80 مليون جنيه

كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإطاحة بثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد السامة تقدر قيمتها المالية بنحو 80 مليون جنيه.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام المتهمين الثلاثة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين في محافظات القاهرة والقليوبية والسويس، وعُثر بحوزتهم على كميات من الحشيش، والشادو، والإستروكس، والبودر، بلغ وزنها أكثر من نصف طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار الضربات الاستباقية المستمرة التي توجهها الداخلية لحماية النشء من خطر المواد المخدرة.