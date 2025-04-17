إعلان

من القاهرة إلى السويس.. سقوط 3 مهربين بشحنة "مخدرات" قيمتها 80 مليون جنيه

11:42 ص الخميس 17 أبريل 2025

القبض على متهم- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإطاحة بثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد السامة تقدر قيمتها المالية بنحو 80 مليون جنيه.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام المتهمين الثلاثة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين في محافظات القاهرة والقليوبية والسويس، وعُثر بحوزتهم على كميات من الحشيش، والشادو، والإستروكس، والبودر، بلغ وزنها أكثر من نصف طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار الضربات الاستباقية المستمرة التي توجهها الداخلية لحماية النشء من خطر المواد المخدرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس وزارة الداخلية المواد المخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة