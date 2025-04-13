وفقًا لقواعد نيلسون مانديلا.. الداخلية تنظم دورة تدريبية للضباط حول معاملة السجناء

كتب- أحمد أبو النجا:

واصلت وزارة الداخلية تنظيم الدورات التدريبية للضباط والضابطات بالوزارة في مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، حيث اختُتمت بأكاديمية الشرطة فعاليات إحدى الدورات بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، التابع لكلية التدريب والتنمية، والتي عُقدت خلال الفترة من 8 إلى 10 إبريل 2025، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

استهدفت تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية، وكذلك مسؤولي التدريب في جهات الوزارة، على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء، التي تتوافق مع القوانين المصرية، بهدف الوصول إلى أفضل معدلات الأداء بما يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تضمّن برنامج الدورة العديد من المحاور، من أبرزها: الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والمعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية، و

إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، وكيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، والتعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة (ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية)، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي ختام الدورة التدريبية، تقدم مسؤولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلي وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.

يأتي تنظيم تلك الدورة انعكاسًا لمدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمني في مختلف المجالات الأمنية.