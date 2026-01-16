أكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أن حركته تعول كثيرًا على اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لتحسين الظروف المعيشية لأهالي القطاع، مشيرًا إلى أن مهامها تشمل تسهيل إدخال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، إلى جانب الإعمار وضبط الأمن.

وقال النمورة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن وجود قوات دولية على الحدود أمر ضروري لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار من الجانبين.

وأضاف أن هذه القوات ستضمن فتح المعابر بكلا الاتجاهين ورصد الوضع بشكل عام، خاصة بعد حرب استمرت أكثر من عامين وحصار طويل أدى إلى أوضاع إنسانية وصحية وغذائية كارثية.

تابع أن الدور المصري الكبير، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظى بتقدير كبير من الفصائل والقوى الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وميدانيًا وإغاثيًا.

وأشار إلى أن التنسيق المصري مع قطر وتركيا والدول الشقيقة والصديقة ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة الانتقالية.

وأكد النمورة أن مصر وقفت حائط صد منيع ضد محاولات التهجير والفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أن الجهود المصرية تؤكد وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وتهدف إلى قطع الطريق أمام مخططات الاحتلال العنصرية التي تسعى لفصل القطاع عن الضفة والقدس.

