كيف تحصل على شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب لوحدات المرور؟

كيف تحصل على شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب لوحدات

كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين، تم إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكي السيارات من استخراج شهادة بيانات مركباتهم عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الضغط على الموظفين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

من خلال هذه الخدمة، يمكن للمواطنين استخراج الشهادة بسهولة، ودفع الرسوم إلكترونيًا، مع إمكانية توصيل الشهادة إلى المنزل عبر البريد المصري، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.

ويتم استخراج شهادة البيانات من خلال الخطوات التالية: اضغط هنا

الدخول إلى موقع "مرور مصر" من الرابط التالي:

اختيار زر "استخراج شهادة بيانات للمركبات".

تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، أو إنشاء حساب جديد بسهولة.

إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات السيارة أونلاين.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

دفع الرسوم إلكترونيًا عبر الموقع، أو عند استلام شهادة البيانات التي يتم توصيلها إلى المنزل عن طريق البريد المصري.