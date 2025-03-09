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8 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الإقليمي

11:09 ص الأحد 09 مارس 2025

انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

أُصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث أعلى الطريق الإقليمي، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، برفقة ونش مروري للعمل على رفع الحطام. ومن خلال فحص رجال المباحث، تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب السيارة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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