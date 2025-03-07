عامل يطلق النار على صاحب مخزن خردة بسبب خلاف على الأجرة في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أطلق عامل بمخزن خردة النار على مالك المخزن، بعد رفض الأخير منحه أجره عن العمل اليومي، ما أسفر عن إصابته بطلقة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثانٍ، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بإصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة مالك مخزن خردة بعيار ناري في الصدر من بندقية خرطوش أطلقها عامل خردة بعد نشوب خلاف مالي بينهما، تطور إلى مشاجرة انتهت بإطلاق النار على المجني عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.