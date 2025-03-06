أمن المنافذ: تنفيذ 175 حكمًا قضائيًا و2509 مخالفة مرورية في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفات في مختلف المجالات، مما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" عن ضبط 4 قضايا، وتنفيذ 175 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى ضبط 2509 مخالفة مرورية و43 قضية في مجال الأمن العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق السيطرة الأمنية في مختلف القطاعات.