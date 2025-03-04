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غلق 143 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

02:16 م الثلاثاء 04 مارس 2025

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كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 143 محلًا تجاريًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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