المرور تضبط 35 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 35,859 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الحملة من ضبط 772 مخالفة لسير المركبات بدون تراخيص، و17 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 26,345 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة. كما رصدت 6 مخالفات متعلقة بالمواقف العشوائية، و478 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى 10 مخالفات لشروط التراخيص.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فيما تواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية في مختلف الطرق والمحاور.