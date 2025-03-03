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مصدر أمني عن فيديو ضابط يشكو قياداته: "قديم من 11 سنة"

09:02 م الإثنين 03 مارس 2025

وزارة الداخلية

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القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد ضباط الشرطة يتضرر من قيادته بزعم التعرض للتعسف بالعمل.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله خلال عام 2014، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة آنذاك.

أوضح المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها فى أوساط الرأى العام.

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