ضبط دجال نصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بالنصب والاحتيال على المواطنين، مدعيًا قدرته على العلاج الروحاني، والاستيلاء على أموالهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة كفر الشيخ، روج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خاصة في العلاج الروحاني.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.