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بـ 3 سيارات إطفاء.. إخماد حريق داخل شقة سكنية بحلمية الزيتون | صور

01:56 م السبت 22 مارس 2025
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    إخماد حريق داخل شقة سكنية بحلمية الزيتون (2)
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    إخماد حريق داخل شقة سكنية بحلمية الزيتون (3)
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كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة النعام في حلمية الزيتون.

وانتقل رجال الأمن برفقة 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وإخماده قبل وقوع خسائر إضافية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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قوات الحماية المدنية سيارات إطفاء إخماد حريق شقة سكنية حلمية الزيتون الأجهزة الأمنية
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