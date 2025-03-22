ضربة قوية لتجار الممنوعات.. ضبط ألعاب نارية بـ 8 ملايين جنيه في الخصوص

كتب- أحمد أبو النجا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام (3 أشخاص) بالاتجار في الألعاب النارية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم نحو مليوني قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.