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الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

07:51 م الأحد 02 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (1)
  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (5)
  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (6)
  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (3)
  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (8)
  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (9)
  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (7)
  • عرض 9 صورة
    الداخلية تطلق مبادرة مأموري مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (4)
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كتب ـ علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الاولي بالرعاية بمختلف المحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد.

جاء ذلك إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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