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نهاية مروعة لطفل تنتهي بجثته ببئر أسانسير في الخليفة

12:44 ص الأربعاء 19 مارس 2025

حادث مصعد - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

فارق طفل الحياة بطريقة مروعة انتهت بالعثور على جثمانه ببئر مصعد بحي الخليفة.

مأمور قسم شرطة الخليفة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ببئر أسانسير.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن طفلا عمره 11 عاما اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث واستقر جثمانه ببئر مصعد العقار المواجه لمكتب الصحة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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