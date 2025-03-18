أنشطة مشبوهة و50 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط شبكة غسل أموال في المنيا

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عنصرين إجراميين في محافظة المنيا، بعد ثبوت تورطهما في غسل 50 مليون جنيه من عائدات أنشطة غير مشروعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المتهمين، اللذين يحملان سجلًا جنائيًا، حيث قاما بإخفاء مصادر الأموال المكتسبة من تجارة غير مشروعة عبر شراء العقارات والأراضي لإضفاء صبغة قانونية عليها.

وقدرت عمليات الغسل بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.