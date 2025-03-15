7 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تزيد على 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.