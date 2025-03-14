ضبط شخص تجرد من ملابسه العلوية واعتدى على المارة بالسب في الدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتجرد من ملابسه العلوية ويعتدي على المارة بالسب والشتم في محافظة الدقهلية.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، حيث تبين أنه مهتز نفسيًا ويهذي بعبارات غير مفهومة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.