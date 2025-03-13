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ضبط 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

10:56 ص الخميس 13 مارس 2025

مخالفة مرورية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (725 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، و 37827 مخالفة تجاوز السرعة المقررة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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