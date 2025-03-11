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حملة مرورية مكثفة تضبط 37 ألف مخالفة في 24 ساعة

12:10 م الثلاثاء 11 مارس 2025

مخالفات مرورية - صورة ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون على قائدي المركبات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضبط المخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 37,885 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص بعدد 731 مخالفة، و17 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 28,838 حالة تجاوز للسرعة المقررة. كما تم ضبط 6 مخالفات تتعلق بالمواقف العشوائية، و346 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن 10 مخالفات متعلقة بشروط التراخيص. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفات المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.

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