واقعة الطعن في جامعة حلوان.. دفاع المجني عليه يكشف تطورًا جديدًا

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كتب- أحمد عادل:

كشف دفاع الطالب "عمر ناصر" المصاب بطعنة بسلاح أبيض "مطواه" على يد آخر داخل جامعة حلوان، عن تطورات جديدة في الواقعة.

وقال المحامي صلاح خليفة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة العامة انتهت من التحقيق في الواقعة، وأحالت الطالب "ض. خ" إلى المحاكمة لاتهامه بطعن موكله بسلاح أبيض، مع استمرار حبس المتهم.

تابع خليفة، أن هناك محاولات للتصالح الودي من قبل أهل الطالب المتهم مع أسرة الطالب "عمر ناصر"، لكنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة أحدهما بطعنة نافذة بسلاح أبيض.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة طالب يدعى "عمر ناصر" بطعنة نافذة، وتم نقله للمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية على الطالب المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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