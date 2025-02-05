إعلان

واقعة الطعن في جامعة حلوان.. دفاع المجني عليه يكشف تطورًا جديدًا

08:11 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

كشف دفاع الطالب "عمر ناصر" المصاب بطعنة بسلاح أبيض "مطواه" على يد آخر داخل جامعة حلوان، عن تطورات جديدة في الواقعة.

وقال المحامي صلاح خليفة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة العامة انتهت من التحقيق في الواقعة، وأحالت الطالب "ض. خ" إلى المحاكمة لاتهامه بطعن موكله بسلاح أبيض، مع استمرار حبس المتهم.

تابع خليفة، أن هناك محاولات للتصالح الودي من قبل أهل الطالب المتهم مع أسرة الطالب "عمر ناصر"، لكنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة أحدهما بطعنة نافذة بسلاح أبيض.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة طالب يدعى "عمر ناصر" بطعنة نافذة، وتم نقله للمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية على الطالب المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

"انت بقى بتاع التيك توك".. والد ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان يروي التفاصيل الكاملة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان جامعة حلوان النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة