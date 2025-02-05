تهديد لاستقرار مصر والأردن.. فرنسا تعلق على خطة ترامب بشأن غزة

(وكالات)

علقت فرنسا، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطته التي تقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد إعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى، حيث أكدت باريس رفضها المطلق لتصريحات الرئيس الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أدلى به المتحدث باسم الوزارة، كريستوف لوموان، إن هذه الخطة تُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتساهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف لوموان، أن فرنسا تؤكد معارضتها لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل هجومًا على التطلعات المشروعة للفلسطينيين. وأضاف أن مثل هذه الخطط تُعد عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وتهديدًا لاستقرار مصر والأردن وكل المنطقة.

وأوضح لوموان أن مستقبل غزة يجب أن يكون جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية، وليس تحت سيطرة دولة ثالثة.

وكان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته للسيطرة على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتولى إعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة. كما وصف غزة بأنها قد تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي إشارة إلى منطقة الريفييرا الفرنسية، واصفًا الخطة بأنها فرصة عظيمة.