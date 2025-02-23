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بـ 17 كيلو حشيش.. سقوط 4 تجار مخدرات في قبضة أمن القاهرة

02:48 م الأحد 23 فبراير 2025

سقوط 4 تجار مخدرات في قبضة أمن القاهرة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 17 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات من المواد المخدرة والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعُثر بحوزتهم على: كمية من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرامًا، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وسيارتين.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.

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