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النيابة تحقق في مقتل شاب بطلق ناري في 15 مايو

11:38 ص الخميس 20 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل الشاب "مصطفى علي"، بطلق ناري على يد صديقه في مدينة 15 مايو.

وكان قسم شرطة 15 مايو قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال الشاب “مصطفى علي”، 23 عامًا، مصابًا بطلق ناري، وقد توفي متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات عن مقتل الشاب بسبب إصابته بعيار ناري في الرأس.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها.

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النيابة العامة مقتل شاب اطلاق نار
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