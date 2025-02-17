الداخلية تضبط 10 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ضربات أمنية متواصلة لضبط تجار العملة غير الشرعيين، مما أسفر عن ضبط معاملات تقدر بـ 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة على العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.