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الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة بالسلاح داخل مدرسة في الساحل

03:23 م الأحد 16 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم الأحد: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله.
وأوضحت أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين (طالبين) بإحدى المدارس بالقاهرة، تطورت إلى تعدي كل منهما على الآخر بالأيدي، مما أدى إلى إصابة أحدهما بجرح أعلى العين. وباستدعاء أولياء أمورهما، أيدوا ما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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