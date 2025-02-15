ضبط شخصين بحوزتهما 13 كجم حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بدائرتي قسمي شرطة "السلام أول" و"المعصرة"، لقيامهما بجلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على 13 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية متنوعة، شملت بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، وعددًا من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.