هدير تطلب الخلع: "حطّ لي تعبان في هدومي.. عايز يتخلص مني ليتزوج في شقتي"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت هدير.م، ربة منزل، تبلغ من العمر 27 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، مطالبة بإنهاء زواجها الذي استمر ثلاث سنوات، بسبب تصرفات زوجها الغريبة، مبررة طلبها بقولها: "عاوز يموتني ويتجوز في بيتي وعلى عفشي".

وقالت "هدير" في دعواها: "منذ زواجنا وهو يعاملني وكأنني ضيفة غير مرغوب فيها، لكنه بدأ في التخطيط للتخلص مني بطرق مريبة، حتى وصل به الأمر إلى وضع تعبان داخل ملابسي بالدولاب".

وأوضحت الزوجة أنها كانت تعيش حياة غير مستقرة مع زوجها "كريم.ع"، الذي كان دائم التقليل منها وإهانتها أمام أهله وأصدقائه، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على ترك المنزل.

وتابعت قائلة: "كان دايمًا يقولي: الشقة دي بتاعتي وعفشها بتاعي، وعايز أتجوز واحدة تانية فيها، عايشة خادمة في بيتي، ويومنا كله خلافات وصراعات مع الأهل".

روت "هدير" تفاصيل الليلة التي دفعتها للجوء إلى المحكمة: "كنت نائمة في غرفتي، وفجأة شعرت بشيء يتحرك داخل ملابسي، صرخت، وعندما شغلت النور، اكتشفت وجود تعبان صغير".

وأضافت: "خرجت من الغرفة مذعورة وأنا أصرخ، وعندما واجهت زوجي، وجدته يضحك قائلًا: مالك خايفة ليه؟ ده تعبان صغير مش هيعملك حاجة".

وأشارت الزوجة إلى أنها علمت لاحقًا بأن زوجها هو من وضع الثعبان داخل ملابسها من باب "الهزار"، لكنها أدركت أنه قد يكون يحاول قتلها.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها زوجها إخافتها، فقد سبق له أن وضع فأرًا في خزانة ملابسها، كما هددها أكثر من مرة بأنه سيتزوج بأخرى قريبًا، ويجبرها على ترك المنزل بإرادتها.

وأكدت "هدير" أنها لم تعد تحتمل العيش مع شخص بهذه العقلية، خاصة بعدما شعرت بأن حياتها أصبحت في خطر، فقررت اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى خلع، قائلة: "أنا مش هفضل مستنية لما يخلص عليّ بجد، عايز يتجوز يتجوز، بس بعيد عني، وشقتي وعفشي مش ليه".

رفعت "هدير" دعوى خلع حملت رقم 439 لسنة 2024، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.