ضبط 10 أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية ومكافحة التلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.