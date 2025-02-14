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ضبط 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

11:29 ص الجمعة 14 فبراير 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات، وذلك على الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 49,635 مخالفة مرورية متنوعة**، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، بهدف تيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث المرورية.

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الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية وزارة الداخلية
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