لعل ما قضيته يكون رادعًا.. ماذا قال رئيس محكمة الاستئناف لـ"سعد الصغير"؟

"بابا كان مظلوم".. ماذا قال نجل سعد الصغير بعد تخفيف حكم حبس والده؟

كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الستار عن قضية اتهام مطرب المهرجانات "سعد الصغير" بحيازة مواد مخدرة، وقضت بتخفيف حكم حبسه من 3 سنوات إلى 6 أشهر.

وأمر المستشار خليل عمر رئيس هيئة محكمة الاستئناف، بإخراج مطرب المهرجانات "سعد الصغير" من قفص الاتهام.

ووجه رئيس المحكمة حديثه للمطرب "سعد الصغير" قبل النطق بالحكم، قائلًا "إن المحكمة استعملت معك أقصى درجات الرأفة، وفقًا لسلطتها التي منحها لها القانون".

وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش. كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

وتابع رئيس المحكمة، "ولعل ما قضيته في السجن يكون رادع لك ولا تعود مرة آخرى، لذلك قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع قضت بالاكتفاء بالحبس لمدة 6 أشهر، والتأييد فيما عدا ذلك"

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجرى التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.