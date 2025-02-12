صور محرمة ودماء في غرفة النوم.. لماذا لجأت أسماء لزوجها للتخلص من عشيقها؟



كتب - فاطمة عادل:

بعد أن انزلقت في علاقة محرمة مع عشيقها، معتقدة أنها قادرة على إخفائها عن الجميع، شعرت بالندم وقررت إنهاء تلك العلاقة. لكن العشيق بدأ يهددها بنشر صورها، متوعدًا بفضحها، فاستدرجته وأنهت حياته بمساعدة زوجها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية"، التي يستعرضها مصراوي استنادًا إلى التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل جريمة مروعة وقعت عام 2017، حين قُتل العشيق على يد عشيقته وزوجها.

في مطلع عام 2014، كان محمود، البالغ من العمر 36 عامًا، قد تزوج من أسماء التي تصغره بـ10 سنوات، واستقرا في إحدى قرى الفيوم، مسقط رأسيهما. بحثًا عن فرصة عمل، انتقل الزوجان إلى القاهرة، حيث سكنا شقة مستأجرة بحي مصر القديمة. عمل محمود سائقًا، وخلال عمله تعرّف على إسلام، الذي يصغره بعامين. ومع مرور الوقت، توطدت الصداقة بينهما، وتبادلا الزيارات المنزلية.

تدريجيًا، تعرّف إسلام على زوجة صديقه، وأبدى إعجابه بها، فكان يتودد إليها، ويساعدها في قضاء احتياجاتها أثناء غياب زوجها. في إحدى المرات، وبينما كان الزوج في زيارة لأسرته بالفيوم، هاتفت أسماء صديق زوجها لقضاء بعض احتياجاتها كالمعتاد، فوافق على الفور. زارها في منزلها، وأثناء الحديث، اقترب منها، فدعته للجلوس في غرفة المعيشة، حيث نشأت بينهما علاقة غير شرعية.

استمرت العلاقة بينهما لفترة، وفي إحدى المرات، وبعد انتهاء لقائهما، قام العشيق بتصوير أسماء دون علمها، ثم بدأ في ابتزازها، مهددًا بنشر الصور إذا لم تستجب لرغباته.

وفي يوم ما، علم العشيق أن الزوج سيسافر إلى بلدته لقضاء يومين مع أسرته، فطالب أسماء بالإقامة معه في منزله، لكنها رفضت وطلبت إنهاء العلاقة. هنا بدأ تهديده يأخذ منحى أكثر خطورة، حيث توعدها بفضحها ونشر الصور الحميمة.

شعرت أسماء بالخوف والقلق، ولم تعرف كيف تتصرف، فقررت إبلاغ زوجها. وبعد نقاش بينهما، توصلا إلى خطة محكمة لاستدراج العشيق والتخلص منه.

وافقت أسماء على طلبه والتقت به في شقته. وبمجرد أن دخل غرفة النوم وبدأ في خلع ملابسه، باغتته بضربة قاتلة على رأسه بـ"شاكوش"، ما أفقده الوعي. ثم استدعت زوجها، الذي حضر إلى المكان وأجهز عليه، قبل أن يلوذا بالفرار.

بعد مرور ثلاثة أيام، شعر شقيق الضحية بالقلق بسبب انقطاع أخباره وعدم الرد على هاتفه، فتوجه إلى شقته، وحين لم يجد استجابة، اقتحم المكان ليجد شقيقه جثة هامدة، فأبلغ الشرطة.

انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات عن هوية مرتكبي الواقعة، وتم ضبطهما، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة بالتفصيل.