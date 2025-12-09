كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يشكو من تلقيه رسائل تهديد من آخر، على خلفية نزاع بينهما حول قطعة أرض بمحافظة سوهاج اشتراها منه عام 2024، قبل أن يفاجأ بقيام البائع ببيعها لشخص آخر، وعندما طالبه برد المبلغ المالي، تعرض وفق ادعائه للسب والتهديد.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج. وبسؤاله، اتهم محاميًا من نفس الدائرة بتهديده والتعدي عليه بالسب بسبب الخلاف المالي المشار إليه.

وبمواجهة المحامي، أقر بارتكاب ما ورد، موضحًا أن بينه وبين الشاكي خلافات مالية تتعلق بقطعة الأرض محل النزاع، وأنه أقام دعوى قضائية لإلغاء التوكيل الصادر منه للشاكي بشأن التعامل على الأرض، كما قام ببيعها لشخص آخر لوقف أي تعامل عليها لحين حسم الخلاف قانونيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.