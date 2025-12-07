الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء طالب بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بشأن تغيب طالب بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وبسؤال والد المتغيب، وهو سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، أفاد بتغيب نجله، الطالب البالغ من العمر 15 عامًا، عن المنزل عقب خروجه لإحضار الطعام.

وفي وقت لاحق حضر والد المتغيب برفقة نجله، وأكد عودته للمنزل، موضحًا أن فترة غيابه كانت نتيجة مروره بضائقة نفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

