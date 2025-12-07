أعلنت النيابة العامة مواصلة التحقيق في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، إنها أصدرت عددًا من القرارات العاجلة لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات القانونية. وشملت هذه القرارات الانتقال إلى موقع الواقعة وضبط جميع المستندات والملفات الطبية الخاصة بالبطولة، فضلًا عن التحفظ على المقاطع المرئية الخاصة بالسباحة وتفريغها بالكامل للتأكد من سير المنافسات وفق اللوائح، وبيان أسباب الوفاة. كما ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان اللاعب لتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض تحول دون مشاركته في مثل هذه المسابقات، إلى جانب تقييم الإجراءات الطبية المتبعة عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته.

واستمعت النيابة إلى شهادات الشهود، ومن بينهم والد اللاعب ومدربه وأعضاء اللجنة الطبية، لتوثيق ما إذا كان هناك إهمال أو تقصير من جانب الحكم العام أو طاقم الإنقاذ. وأسفر ذلك عن إصدار قرار بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة الطفل.

وفي إطار استكمال التحقيقات، قررت النيابة استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة وكافة المختصين بالنادي، بالإضافة إلى انتظار تقرير مصلحة الطب الشرعي لتحديد جميع الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الحادث.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد إلى النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تقريرًا عاجلًا من اتحاد السباحة، كما شكّلت لجنة فنية وطبية وقانونية لمراجعة إجراءات البطولة ومدى الالتزام بالكود الطبي. وأكد الوزير أشرف صبحي متابعته للحادث وحزنه الشديد، مشددًا على عدم التهاون في حقوق اللاعبين وضمان سلامتهم، وقدم العزاء لأسرة الفقيد.