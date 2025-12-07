قال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، دفاع أحد المرشحين عن الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت للمحكمة محاضر الفرز وكشوف الحصر العددي للمرشحين في معظم الطعون الانتخابية البالغ عددهم 300 طعنًا.

وأضاف عبدالسلام، أن المحكمة الإدارية العليا ستكون مهمتها -عقب تسلُم محاضر الفرز وكشوف الحسر العددي للمرشحين- مراقبة مدى مشروعية القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية بالدوائر المطعون عليها، وذلك بفحص جميع محاضر الفرز وكشوفات الحصر العددي والتأكد من صحتها ومدى مطابقتها للواقع وأن الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين صحيحة.

أشار إلى أن المحكمة ستتولى فحص المخالفات التي شابت عملية التصويت والتي تقدم بها دفاع المرشحين بجلسة اليوم.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، عدم قبول 3 طعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر 257 طعنًا لنظرهم بجلسة الأربعاء القادم، وكذلك بعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وإحالتهم إلى محكمة النقض.

وتلقت المحكمة خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

