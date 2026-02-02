إعلان

أول حالة تحتاج لرعاية طبية تدخل مصر من غزة مع إعادة فتح معبر رفح

كتب : مصراوي

07:08 م 02/02/2026

معبر رفح البري

(أ ب)


دخلت أول حالة تحتاج لرعاية طبية من قطاع غزة إلى مصر مع إعادة فتح معبر رفح.

ويعد فتح المعبر اليوم الاثنين خطوة رئيسية في اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".


ويأمل نحو 20 ألف طفل وبالغ فلسطيني ممن يحتاجون إلى الرعاية الطبية، في مغادرة القطاع المدمر عبر المعبر، بحسب ما قاله مسؤولون في قطاع الصحة بغزة.


كما يأمل آلاف الفلسطينيين الآخرين خارج القطاع في الدخول والعودة إلى ديارهم.


وكان المعبر مغلقا منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني في مايو 2024.

معبر رفح رعاية طبية غزة مصابي غزة

