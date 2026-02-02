إعلان

هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح

كتب : مصراوي

06:59 م 02/02/2026

إيران

(د ب أ)

نفى مسؤول إيراني بارز نقل المواد النووية المخصبة الإيرانية إلى خارج البلاد.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للشؤون الخارجية، علي باقري كني قوله إن المسؤولين الإيرانيين لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة، وأن المفاوضات لا تتناول هذا الموضوع إطلاقاً.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت بأن طهران قد تُرسل احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن أسطولا ضخما يتجه إلى المنطقة المحيطة بإيران، وسط توتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج طهران النووي وأنشطتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

من جانبه ،حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".

