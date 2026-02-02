إعلان

برلماني يحذر من تخريج طلبة كليات الطب دون تدريب

كتب : عمرو صالح

07:23 م 02/02/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل قاطرة أساسية للمنظومة الصحية في مصر باعتبارها ركيزة للتطوير والتأهيل والتدريب الطبي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

وأكد وهبة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد على أهمية ما تضمنه مشروع القانون من تعديل قانون المستشفيات الجامعية بضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية و أن يكونوا تحت مظلة واحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان توحيد المعايير والحوكمة.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ ، سؤالا لوزير التعليم العالي: "عندنا كام جامعة خاصة لديها مستشفى جامعي وليس مجرد عيادات خارجية؟"، محذرا من أن تخريج طالب بدون تدريب لن يحقق المطلوب منه كطبيب ناجح.

وأشار النائب وهبة، إلى أن مصر فتحت كليات الطب في الجامعات الخاصة، إلا أنها تأخرت في عمل المستشفيات الجامعية، قائلا: وبسبب تزايد كليات الطب تم النزول بتنسيق القبول في كليات الطب، وهو ما تسبب في خروج غير مؤهل لممارسة مهنة الطب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كليات الطب تحتاج طلاب مؤهلين، وفي نفس الوقت في حاجة إلى مستشفى جامعي للتدريب.

وشدد النائب إيهاب وهبة، على ضرورة عمل وقفة لقبول الطلاب في كليات الطب الخاص التي لا يوجد بها مستشفى جامعي ، من أجل وجود جودة في التعليم الطبي، خريج مؤهل لمهنة الطب.

اقرأ أيضًا

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الدكتور إيهاب وهبة تخريج طلبة كليات الطب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إليسا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. سر اللوك
الموضة

إليسا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. سر اللوك
أول حالة تحتاج لرعاية طبية تدخل مصر من غزة مع إعادة فتح معبر رفح
شئون عربية و دولية

أول حالة تحتاج لرعاية طبية تدخل مصر من غزة مع إعادة فتح معبر رفح
أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر
رياضة عربية وعالمية

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027