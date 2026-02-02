برلماني يحذر من تخريج طلبة كليات الطب دون تدريب

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل قاطرة أساسية للمنظومة الصحية في مصر باعتبارها ركيزة للتطوير والتأهيل والتدريب الطبي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

وأكد وهبة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد على أهمية ما تضمنه مشروع القانون من تعديل قانون المستشفيات الجامعية بضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية و أن يكونوا تحت مظلة واحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان توحيد المعايير والحوكمة.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ ، سؤالا لوزير التعليم العالي: "عندنا كام جامعة خاصة لديها مستشفى جامعي وليس مجرد عيادات خارجية؟"، محذرا من أن تخريج طالب بدون تدريب لن يحقق المطلوب منه كطبيب ناجح.

وأشار النائب وهبة، إلى أن مصر فتحت كليات الطب في الجامعات الخاصة، إلا أنها تأخرت في عمل المستشفيات الجامعية، قائلا: وبسبب تزايد كليات الطب تم النزول بتنسيق القبول في كليات الطب، وهو ما تسبب في خروج غير مؤهل لممارسة مهنة الطب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كليات الطب تحتاج طلاب مؤهلين، وفي نفس الوقت في حاجة إلى مستشفى جامعي للتدريب.

وشدد النائب إيهاب وهبة، على ضرورة عمل وقفة لقبول الطلاب في كليات الطب الخاص التي لا يوجد بها مستشفى جامعي ، من أجل وجود جودة في التعليم الطبي، خريج مؤهل لمهنة الطب.

