القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد ناصر بمدينة بنها، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شعبان، وسط أجواء إيمانية وحضور رسمي وشعبي موسع.

شارك في الاحتفالية قيادات تنفيذية وأمنية، تصدرهم عبد الرحمن رضوان، مدير مديرية الأوقاف، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد، وحسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أحمد الجبالي، مدير مكتب الأمن الوطني ببنها، ومحمد فوزي، معاون المحافظ، وحازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها خطبة للشيخ عبد المعطي عياد، مدير شئون الإدارات بالأوقاف، ركز فيها على فضائل هذه الليلة باعتبارها "موسمًا لرفع الأعمال وتجلي الرحمات"، داعيًا لاستثمارها في الطاعات، قبل أن تُختتم الأمسية بفقرات من الابتهالات والتواشيح الدينية التي لاقت تفاعلًا من الحضور.

وعلى هامش الفعالية، أكد المحافظ أهمية إحياء هذه المناسبات الدينية لترسيخ القيم الروحية وتعزيز أواصر التراحم والتسامح بين أبناء المجتمع القليوبي.