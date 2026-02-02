"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، عن مفاجآت في قضية تشكيل عصابي دولي يضم 21 متهمًا، بينهم مصريان و19 أجنبيًا من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة، من بينهم سيدات، تخصص نشاطه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.



وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، بمشاركة فريق من نيابتي الدقي والعجوزة، أن المتهمين استخدموا طائرة "درون" بلا طيار في تهريب المواد المخدرة عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية، تمهيدًا لإدخالها إلى البلاد وترويجها على تجار الجملة والتجزئة والمتعاطين.



وأضافت التحقيقات، التي استمرت قرابة 18 ساعة، أن التشكيل العصابي يضم عناصر شديدة الخطورة، وأن نشاطه لم يقتصر على جلب المخدرات والاتجار بها، بل شمل أيضًا استغلال بعض السيدات في ممارسة الدعارة، بتسهيل من باقي المتهمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبناءً على معلومات وردت إلى أجهزة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ مأموريات متزامنة أسفرت عن ضبط المتهمين في منطقتي الدقي والعجوزة.



أسفرت عمليات الضبط عن العثور على طائرة "درون"، وكميات كبيرة من المواد المخدرة شملت نحو 3 كيلو جرامات من الكوكايين، وكميات ضخمة من الحشيش والآيس والهيدرو والبودر، بالإضافة إلى أقراص مخدرة. وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 110 ملايين جنيه، بإجمالي يقترب من 200 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة.



وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم على قاضي المعارضات تقرر استمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.