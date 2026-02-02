إعلان

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة

كتب : مصراوي

05:35 م 02/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، عن مفاجآت في قضية تشكيل عصابي دولي يضم 21 متهمًا، بينهم مصريان و19 أجنبيًا من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة، من بينهم سيدات، تخصص نشاطه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، بمشاركة فريق من نيابتي الدقي والعجوزة، أن المتهمين استخدموا طائرة "درون" بلا طيار في تهريب المواد المخدرة عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية، تمهيدًا لإدخالها إلى البلاد وترويجها على تجار الجملة والتجزئة والمتعاطين.

وأضافت التحقيقات، التي استمرت قرابة 18 ساعة، أن التشكيل العصابي يضم عناصر شديدة الخطورة، وأن نشاطه لم يقتصر على جلب المخدرات والاتجار بها، بل شمل أيضًا استغلال بعض السيدات في ممارسة الدعارة، بتسهيل من باقي المتهمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبناءً على معلومات وردت إلى أجهزة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ مأموريات متزامنة أسفرت عن ضبط المتهمين في منطقتي الدقي والعجوزة.

أسفرت عمليات الضبط عن العثور على طائرة "درون"، وكميات كبيرة من المواد المخدرة شملت نحو 3 كيلو جرامات من الكوكايين، وكميات ضخمة من الحشيش والآيس والهيدرو والبودر، بالإضافة إلى أقراص مخدرة. وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 110 ملايين جنيه، بإجمالي يقترب من 200 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم على قاضي المعارضات تقرر استمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات درونز تهريب المخدرات سقوط عصابة دولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
زووم

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
أخبار مصر

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
شئون عربية و دولية

هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر
رياضة عربية وعالمية

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات