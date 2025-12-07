إعلان

تفاصيل القبض على نصاب النزهة

كتب : مصراوي

07:34 م 07/12/2025

عمليات نصب - تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نصب واحتيال شخص على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزته (عقود إتفاق "خالية البيانات" منسوبة لإحدى الشركات - مطبوعات دعائية – إيصالات إستلام نقدية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

نصب احتيال تسفير النزهة

